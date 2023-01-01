Биография

Марина Ворожищева — актриса театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, художник. Родилась в Вильнюсе 7 апреля 1987 года. В возрасте 5 лет переехала вместе с мамой в Минск, где у нее появилось много творческих увлечений: танцы, рисование, лепка из глины, гимнастика и вокал. В средней школе обучалась в классе с театральным уклоном и освоила фортепиано. В 2010 году кинодеятельница окончила режиссерский факультет РАТИ-ГИТИСа, где занималась на курсе Олега Кудряшова. Играла в постановках спектаклей в Театре Наций, Театре «Практика», ЦДХ и ЦДР. В 2017-м Ворожищева снялась в клипе группы «Звери» на песню «Корабли», для которого также выступила в роли режиссера-постановщика. Экранным дебютом Марины Ворожищевой стал фантастический боевик «Черная молния» 2009 года. В числе запоминающихся главных ролей актрисы стоит отметить ее участие в сериале «Заступники», детективе «Оффлайн», а также городском фэнтези «Библиотекарь» из линейки more originals.