Семь пар нечистых (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

«Семь пар нечистых» — военная драма о корабле, экипаж которого сталкивается с восстанием заключенных, а позже — с нападением немецкой авиации.



Пароход «Онега» отправляется в плавание с важным заданием — доставить секретный груз в место назначения. На борту также находят�ся заключенные, которых перевозят на каторжные работы. Напряжение среди экипажа постепенно нарастает, а затем переходит в настоящий бунт. Заключенные вырываются и захватывают «Онегу», но вскоре им придется объединить усилия с охранниками: на горизонте появляются немецкие самолеты.



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