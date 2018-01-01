Семь пар нечистых
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Семь пар нечистых

Семь пар нечистых (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.82018, Семь пар нечистых
Боевики, Драмы83 мин16+
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Сюжет

«Семь пар нечистых» — военная драма о корабле, экипаж которого сталкивается с восстанием заключенных, а позже — с нападением немецкой авиации.

Пароход «Онега» отправляется в плавание с важным заданием — доставить секретный груз в место назначения. На борту также находятся заключенные, которых перевозят на каторжные работы. Напряжение среди экипажа постепенно нарастает, а затем переходит в настоящий бунт. Заключенные вырываются и захватывают «Онегу», но вскоре им придется объединить усилия с охранниками: на горизонте появляются немецкие самолеты.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Боевики, Приключения, Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Семь пар нечистых»

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