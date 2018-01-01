Семь пар нечистых (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
«Семь пар нечистых» — военная драма о корабле, экипаж которого сталкивается с восстанием заключенных, а позже — с нападением немецкой авиации.
Пароход «Онега» отправляется в плавание с важным заданием — доставить секретный груз в место назначения. На борту также находят�ся заключенные, которых перевозят на каторжные работы. Напряжение среди экипажа постепенно нарастает, а затем переходит в настоящий бунт. Заключенные вырываются и захватывают «Онегу», но вскоре им придется объединить усилия с охранниками: на горизонте появляются немецкие самолеты.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Боевики, Приключения, Драмы
Рейтинг
- КБРежиссёр
Кирилл
Белевич
- ЮИРежиссёр
Юрий
Ильин
- Актёр
Юра
Борисов
- Актриса
Марина
Ворожищева
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- Актёр
Василий
Мищенко
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- АВАктёр
Александр
Вершинин
- ЕКАктёр
Евгений
Куршинский
- МДАктёр
Микаэл
Джанибекян
- БГАктёр
Бесо
Гатаев
- АААктёр
Александр
Алёшкин
- МБСценарист
Михаил
Беленький
- ЮБСценарист
Юрий
Беленький
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- ВКСценарист
Вениамин
Каверин
- ДППродюсер
Дмитрий
Потемкин
- Продюсер
Федор
Гончаров
- ЕЕПродюсер
Елена
Ефимова
- РЯПродюсер
Ринат
Якупов
- АСХудожница
Анна
Смехова
- ЕЛМонтажёр
Екатерина
Лазарева
- ЮИМонтажёр
Юрий
Ильин
- АНОператор
Андрей
Найденов
- ДДКомпозитор
Дмитрий
Даньков