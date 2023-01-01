Юра Борисов
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 8 декабря 1992 г. (32 года)
Биография
Юрий Борисов – актер кино и театра, выпускник театрального училища им. Щепкина. Родился в Московской области, в г. Реутов. Сразу после окончания учебы молодой артист становится лауреатом премии «Золотой лист – 2013» за лучшую мужскую роль в постановке «Зойкина квартира». Получив диплом, он играет в Московском театре «Сатирикон». К этому моменту им уже было сыграно много небольших эпизодов. Среди ролей Юрия Борисова были персонажи таких спектаклей, как «Тихий дом», «Строитель», «Бдительный страж» и другие. Позже перечень его театральных работ пополнился ролями в постановках «Отелло», «Ромео и Джульетта», «С любимыми не расставайтесь». На телеэкранах зрители впервые увидели Юрия Борисова в многосерийном фильме «У каждого своя война», вышедшем в 2010 году и созданном по повести «Шпана замоскворецкая». В этот же период Юрий играет драме «Искупление», посвященной событиям послевоенного времени. В 2012 году его приглашают на роль грабителя в сериале «Метод Фрейда». Режиссеры заметили многогранный талант актера, снимающегося в драматических, исторических, военных фильмах, и, неожиданно для себя, Юрий Борисов играет в комедийном сериале «Мама-детектив». Позже на главную роль его приглашают в украинский сериал «Мотыльки». Затем Юрий снимается в мелодраматической картине «Уходящая натура», спортивной драме «Выстрел», а также в фильмах «Бык», «Герда», «Т-34», «Аванпост», а в 2020 году знаковой работой для него стала главная роль в историческом фильме «Калашников».
Фильмография
Актёр
- 6.5
Анора2024, 133 мин
- 5.8
Администратор прощаний. Введение2022, 16 мин
- 7.5
Мама, я дома2021, 104 мин
- 6.1
Герда2021, 121 мин
- 7.0
Купе номер 62021, 102 мин
- 8.7
Кто-нибудь видел мою девчонку?2020, 95 минБесплатно
- 9.4
Серебряные коньки2020, 131 мин
- 8.8
Красный призрак2020, 94 мин
- 6.4
Кино в деталях2019
- 8.7
Бык2019, 95 мин
- 8.8
Семь пар нечистых2018, 83 мин