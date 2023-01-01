Юра Борисов

Биография

Юрий Борисов – актер кино и театра, выпускник театрального училища им. Щепкина. Родился в Московской области, в г. Реутов. Сразу после окончания учебы молодой артист становится лауреатом премии «Золотой лист – 2013» за лучшую мужскую роль в постановке «Зойкина квартира». Получив диплом, он играет в Московском театре «Сатирикон». К этому моменту им уже было сыграно много небольших эпизодов. Среди ролей Юрия Борисова были персонажи таких спектаклей, как «Тихий дом», «Строитель», «Бдительный страж» и другие. Позже перечень его театральных работ пополнился ролями в постановках «Отелло», «Ромео и Джульетта», «С любимыми не расставайтесь». На телеэкранах зрители впервые увидели Юрия Борисова в многосерийном фильме «У каждого своя война», вышедшем в 2010 году и созданном по повести «Шпана замоскворецкая». В этот же период Юрий играет драме «Искупление», посвященной событиям послевоенного времени. В 2012 году его приглашают на роль грабителя в сериале «Метод Фрейда». Режиссеры заметили многогранный талант актера, снимающегося в драматических, исторических, военных фильмах, и, неожиданно для себя, Юрий Борисов играет в комедийном сериале «Мама-детектив». Позже на главную роль его приглашают в украинский сериал «Мотыльки». Затем Юрий снимается в мелодраматической картине «Уходящая натура», спортивной драме «Выстрел», а также в фильмах «Бык», «Герда», «Т-34», «Аванпост», а в 2020 году знаковой работой для него стала главная роль в историческом фильме «Калашников».