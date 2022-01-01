Администратор прощаний. Введение
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Администратор прощаний. Введение
5.82022, Администратор прощаний. Введение
Фантастика, Фэнтези16 мин18+
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Администратор прощаний. Введение (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Москва, 30 лет после наступления апокалипсиса. Администратор прощаний по имени Пётр проводит плановую эвакуацию человеческих душ в прошлое. Все строго по списку, выбор которого далеко не всегда справедлив

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Фэнтези

Рейтинг

6.9 КиноПоиск