5.82022, Администратор прощаний. Введение
Фантастика, Фэнтези16 мин18+
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Администратор прощаний. Введение (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Москва, 30 лет после наступления апокалипсиса. Администратор прощаний по имени Пётр проводит плановую эвакуацию человеческих душ в прошлое. Все строго по списку, выбор которого далеко не всегда �справедлив
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Фэнтези
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