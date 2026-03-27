Хроники русской революции. Финал (фильм, 2026) смотреть онлайн
О фильме
Пути офицера Прохорова и революционера Тихомирова пересекаются, пока страна все сильнее отдаляется от идей Ленина. Драма «Хроники русской революции. Финал» — масштабное завершение киноромана Андрея Кончаловского о поворотном этапе отечественной истории.
Идет 1924 год. Хотя смерть Ленина негативно повлияла на революционный настрой, в мире не угасает стремление к социализму. Однако на глобальной карте появляется новый игрок — итальянский диктатор Муссолини, у которого принципиально другое видение будущего, связанное с идеями фашизма. Тем временем в молодом СССР формируется своя буржуазия, далекая от идеологических идеалов и мечтающая только о прибыли. В такое неспокойное время офицер Прохоров вновь встречает Алексея Тихомирова, с которым они делят непростое прошлое.
Сумеют ли они поставить точку в своих непростых взаимоотношениях, расскажут «Хроники русской революции. Финал» (2026). Завершение многосерийного хита с Юрой Борисовым и Никитой Каратаевым вы найдете на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время37 мин / 00:37
Рейтинг
- АКРежиссёр
Андрей
Кончаловский
- Актриса
Юлия
Высоцкая
- Актёр
Юра
Борисов
- АМАктёр
Александр
Мизёв
- Актёр
Евгений
Ткачук
- Актёр
Никита
Ефремов
- ТОАктёр
Тимофей
Окроев
- НКАктёр
Никита
Каратаев
- АКСценарист
Андрей
Кончаловский
- ЕКСценарист
Елена
Киселёва
- АУПродюсер
Алишер
Усманов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- ОГПродюсер
Олеся
Гидрат
- АНОператор
Андрей
Найденов