Юлия Высоцкая

Биография

Юлия Александровна Высоцкая — актриса, телеведущая, автор кулинарного шоу. Обладательница премий «Ника» и «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль». Родилась в Новочеркасске 16 августа 1973 года. По окончании Бакинской школы №9 в 1990 году училась актерскому мастерству в Белорусской государственной академии искусств и Лондонской академии музыкального и драматического искусства. Исполнила главные роли в драматургических проектах «Безымянная звезда» и «Лысая певица» в Академическом театре имени Янки Купалы в Беларуси. Фильмография актрисы включает около 20 фильмов. Известность артистке принесли съемки в кинокартинах под режиссурой Андрея Кончаловского, среди которых фильмы «Дорогие товарищи!», «Лев зимой», «Грех» и другие. Также артистка участвовала в семейной киноленте «Щелкунчик и Крысиный Король», а также озвучивала Коллет в мультфильме «Рататуй». Свои кулинарные умения с 2003 года показывает в телешоу «Едим дома!».