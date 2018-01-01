Хроники русской революции (сериал, 2025) смотреть онлайн

Новый исторический проект Андрея Кончаловского переносит зрителей в эпоху судьбоносных перемен России начала ХХ века. Сериал «Хроники русской революции» смотреть можно на видеосервисе Wink.



В центре истории — падение династии Романовых и приход к власти большевиков. Главный герой, молодой офицер Михаил Прохоров, становится свидетелем и участником драматических событий, которые изменили ход российской истории. Ему предстоит распутать цепочку политических заговоров и столкнуться с такими фигурами, как Николай II, Ленин, Сталин, Троцкий, Распутин, Блок и Горький.



Выяснит ли Михаил, какие интриги и заговоры привели страну к эпохальным событиям 1900-х?



Сериал Хроники русской революции