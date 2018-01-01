Хроники русской революции (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Эпохальный исторический сериал, который в деталях показывает жизнь России в переломный момент, когда происходили события, изменившие не только страну, но и весь мир. 1 сезон сериала «Хроники русской революции» смотреть можно будет по подписке на сервисе Wink.



В первом сезоне мы познакомимся с молодым офицером Михаилом Прохоровым, оказавшимся втянутым в сеть политических заговоров и интриг на фоне угасания монархии. В это время все большую силу набирает партия большевиков, оказывающая влияние на русское общество. Михаилу предстоит встретить множество исторических личностей, и познакомиться с загадочной Ариадной Славиной, знающей куда больше, чем кажется. Герой станет свидетелем крушения династии Романовых и становления новой власти в стране, которую он так преданно любит.



Первый сезон включает 16 серий и переплетает личные судьбы с биографиями известных исторических личностей. Снриал «Хроники русской революции» (1 сезон) доступен на видеосервисе Wink по подписке.



Сериал Хроники русской революции 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.