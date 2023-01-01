У каждого своя война (сериал, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

История подростковой любви школьника Роберта к Милке, подруге атамана замоскворецкой шпаны. Фоном для этой романтической линии служат истории соседей, коммунальные интриги, военные воспоминания — всё, что так хорошо знакомо послевоенному поколению москвичей.







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