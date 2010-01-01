У каждого своя война. Серия 2
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У каждого своя война (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.22010, У каждого своя война. Серия 2
Драмы, Военные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История подростковой любви школьника Роберта к Милке, подруге атамана замоскворецкой шпаны. Фоном для этой романтической линии служат истории соседей, коммунальные интриги, военные воспоминания — всё, что так хорошо знакомо послевоенному поколению москвичей.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «У каждого своя война»