У каждого своя война. Серия 13
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У каждого своя война
1-й сезон
13-я серия

У каждого своя война (сериал, 2010) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

9.22010, У каждого своя война. Серия 13
Драма, Военный18+

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О сериале

История подростковой любви школьника Роберта к Милке, подруге атамана замоскворецкой шпаны. Фоном для этой романтической линии служат истории соседей, коммунальные интриги, военные воспоминания — всё, что так хорошо знакомо послевоенному поколению москвичей.

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Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «У каждого своя война»