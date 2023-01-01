Биография

Александр Бухаров — советский актер театра и кино. Родился в Краснодарском крае 10 февраля 1975 года. После школы будущий актер отправился в театральное училище Иркутска, а в 1998 году — выпустился из ВГИКа, во время учебы в котором завел много полезных дружеских связей. Получив диплом, Александр присоединился к труппе московского театра. Александр Бухаров снимается в кино и сериалах с начала нулевых. Одним из дебютных проектов в фильмографии артиста стал культовый сериал «Дальнобойщики». Кинодеятеля можно увидеть в таких картинах, как «Бумер», «Молодой Волкодав», «Доктор Тырса», «Небо», «Завод», «Львиная доля».