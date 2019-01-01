Ржев (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Военная драма по повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью», в которой батальные сцены сняты без использования компьютерной графики. Ржевская битва с перерывами от полутора до трех месяцев длилась с января 1942 по март 1943 года. Однако создатели фильма показывают нам лишь один день из этого временного отрезка. Рота советских солдат занимает деревню Овсянниково. Командование намерено удержать населенный пункт любой ценой, что на языке военачальников значит «не жалея жизни». Немецкие отряды уже готовят наступление: они готовы завалить деревню градом мин. Но проблема обороняющихся – не только немецкие войска. В Овсянниково прибывает особист, задача которого – найти предателей.
Ржев смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
- ИКРежиссёр
Игорь
Копылов
- Актёр
Сергей
Жарков
- ИБАктёр
Иван
Батарев
- ОГАктёр
Олег
Гаянов
- АСАктёр
Арсений
Семёнов
- Актёр
Александр
Горбатов
- Актёр
Александр
Бухаров
- ГНАктёр
Григорий
Некрасов
- ИГАктёр
Игорь
Грабузов
- АААктёр
Александр
Аравушкин
- ДРАктёр
Дан
Розин
- ВКСценарист
Вячеслав
Кондратьев
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЕППродюсер
Евгений
Пригожин
- ГКПродюсер
Генрих
Кен
- АВХудожник
Александр
Васюков
- ВВМонтажёр
Виталий
Виноградов
- ГЖОператор
Гарик
Жамгарян
- ЕКОператор
Евгений
Кордунский
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев