Ржев (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Военная драма по повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью», в которой батальные сцены сняты без использования компьютерной графики. Ржевская битва с перерывами от полутора до трех месяцев длилась с января 1942 по март 1943 года. Однако создатели фильма показывают нам лишь один день из этого временного отрезка. Рота советских солдат занимает деревню Овсянниково. Командование намерено удержать населенный пункт любой ценой, что на языке военачальников значит «не жалея жизни». Немецкие отряды уже готовят наступление: они готовы завалить деревню градом мин. Но проблема обороняющихся – не только немецкие войска. В Овсянниково прибывает особист, задача которого – найти предателей.



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