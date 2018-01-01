Биография

Игорь Копылов — российский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Родился в Ленинграде 1 июня 1967 года. Окончив школу, поступил в ЛГИТМиК, где учился под руководством профессоров Аркадия Кацмана и Вениамина Фильштинского. После окончания института присоединился к театру «Фарсы», известному своими авангардными постановками. Также писал пьесы, среди которых «Не скажу», «Вшивая история» и «Дело корнета О.», поставленные не только в России, но и за рубежом, включая театры Гамбурга. В начале 2000-х годов Игорь Копылов начал активно сниматься в кино, сыграв роли в таких популярных сериалах, как «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и «Черный ворон». Несмотря на то, что ему часто доставались второстепенные персонажи, он проявил себя как универсальный и талантливый актер. Параллельно с актерской карьерой начал писать сценарии для радио и телевидения. Режиссерский дебют Копылова произошел почти случайно: он предложил срежиссировать одну из серий сериала «Мангуст». Успех этой работы стал отправной точкой для дальнейшей режиссерской работы. Поставил такие популярные проекты, как историческая драма «Крылья империи», военная картина «Ржев», сериал «Ленинград 46». С 1998 по 2001 год Игорь Копылов работал на радио, записал более 30 рассказов известных авторов, включая Рэя Брэдбери, Роберта Шекли и Эдгара Аллана По. Одной из его запоминающихся работ стал радиоспектакль «Азазель», где он сыграл роль Эраста Фандорина.