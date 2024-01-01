Фильм Догги

Андрей теряет свою любимую собаку, и вместе с ней — смысл жизни. Он одиноко бродит по городу в бесплодных поисках своей Догги. Однажды на пороге его квартиры появляется девушка и предлагает играть роль его собаки за деньги. Андрей отказывается от этой бредовой идеи, но, когда отчаяние достигает предела, он соглашается. И начинается самое странное приключение в его жизни.



