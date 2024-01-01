Фильм Догги

О фильме
Андрей теряет свою любимую собаку, и вместе с ней — смысл жизни. Он одиноко бродит по городу в бесплодных поисках своей Догги. Однажды на пороге его квартиры появляется девушка и предлагает играть роль его собаки за деньги. Андрей отказывается от этой бредовой идеи, но, когда отчаяние достигает предела, он соглашается. И начинается самое странное приключение в его жизни.
Догги покупка билетов в кино онлайн
Рейтинг
- ВРРежиссёр
Вячеслав
Росс
- РЛАктёр
Ричард
Ли Вилсон
- Актриса
Мария
Мацель
- ИВАктёр
Иван
Волков
- НКАктриса
Наталья
Круглова
- ЕСАктёр
Евгений
Сидихин
- ВРСценарист
Вячеслав
Росс
- ИКПродюсер
Игорь
Копылов
- ВРПродюсер
Вячеслав
Росс
- ЮЛПродюсер
Юлия
Леонова
- РСПродюсер
Рафаэль
Сайфумулюков
- НВПродюсер
Николай
Власов
- ПЯХудожник
Павел
Яновицкий
- ГРМонтажёр
Глеб
Росс
- ДТКомпозитор
Денис
Транский