Биография

Александр Устюгов — российский актер, режиссер и композитор. Родился в Экибастузе 17 октября 1976 года. Деятелем киноискусства Устюгов стал далеко не сразу. По окончании восьмого класса он пошел учиться в ПТУ на слесаря и стал посещать художественную школу. За высшим образованием будущий актер отправился в в омский вуз, но параллельно подрабатывал осветителем в театре. Эта работа помогла ему окончательно определиться c выбором направления. Так Александр оставил университет и поступил в колледж культуры и искусства. После выпуска уехал в Москву и начал учебу в Театральном институте им. Бориса Щукина. С 2004 года Александр Устюгов работает в кино. Славу актеру принесла роль Шилова в сериале «Ментовские войны». Кинодеятеля также можно увидеть в проектах «28 панфиловцев», «Алиби», «Киллер» и «Годунов». В 2021 году Александр получил роль Клима в сериале «Вампиры средней полосы», а в 2023-м появился в новом проекте Дмитрия Дьяченко «Бешенство».