Киллер (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+52 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+50 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+48 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+52 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+47 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+48 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+48 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+47 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+51 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+49 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+49 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+52 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+50 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+48 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+48 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+50 мин
Киллер
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Главный герой вынужден забыть все и начать с чистого листа. «Киллер» — сериал в 16 сериях о сложной судьбе бывшего копа продюсера сериала «ЮЗЗЗ» и фильма «Доктор Лиза».
Когда-то Иван следил за законом и порядком, но очередное задание привело к гибели его напарника, а самого мужчину обвинили в убийстве. Отсидев срок за преступление, которого он не совершал, Иван выходит на свободу с единственной мыслью: он должен отомстить. Встретив в зале суда настоящего убийцу, полицейский принимает решение любой ценой добиться расплаты. Так Иван встает на опасную тропу: чтобы добраться до своей цели, ему придется стать киллером. Но планы перечеркивает внезапная автокатастрофа: полицейский теряет память. Теперь ему предстоит заново разобраться, кто он и кого должен убить.
Вспомнит ли Иван свое прошлое и как будет жить дальше? Драматическое погружение в мир криминала — сериал «Киллер» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Денис
Карышев
- Актёр
Александр
Устюгов
- Актриса
Карина
Андоленко
- Актёр
Дмитрий
Ульянов
- Актриса
Анна
Котова
- ЕААктёр
Евгений
Антропов
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актриса
Катя
Кабак
- Актёр
Александр
Голубков
- ЕПАктёр
Евгений
Перевалов
- АМАктёр
Амаду
Мамадаков
- ДКСценарист
Денис
Карышев
- АТСценарист
Александр
Турбин
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- ОБПродюсер
Олег
Бланк
- ОРПродюсер
Оксана
Ранкова
- АКХудожница
Анна
Казакова
- АРХудожница
Ася
Райская
- ИММонтажёр
Ирина
Мичурина
- ОЛОператор
Ольга
Ливинская
- РРКомпозитор
Роман
Рупышев