Киллер (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Главный герой вынужден забыть все и начать с чистого листа. «Киллер» — сериал в 16 сериях о сложной судьбе бывшего копа продюсера сериала «ЮЗЗЗ» и фильма «Доктор Лиза».



Когда-то Иван следил за законом и порядком, но очередное задание привело к гибели его напарника, а самого мужчину обвинили в убийстве. Отсидев срок за преступление, которого он не совершал, Иван выходит на свободу с единственной мыслью: он должен отомстить. Встретив в зале суда настоящего убийцу, полицейский принимает решение любой ценой добиться расплаты. Так Иван встает на опасную тропу: чтобы добраться до своей цели, ему придется стать киллером. Но планы перечеркивает внезапная автокатастрофа: полицейский теряет память. Теперь ему предстоит заново разобраться, кто он и кого должен убить.



Вспомнит ли Иван свое прошлое и как будет жить дальше? Драматическое погружение в мир криминала — сериал «Киллер» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.



Все сезоны сериала Киллер смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.