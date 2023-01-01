Биография

Катя Кабак — актриса и продюсер. Родилась в Москве 6 декабря 1990 года. В возрасте девяти лет прошла отбор в Модельную школу Вячеслава Зайцева, а спустя год присоединилась к детскому театру «Эколь». После получения аттестата поступила на продюсерский факультет профильного вуза, также окончила Академию кинематографического и театрального искусства Михалкова. Фильмография Кати Кабак насчитывает более 40 работ. Карьера актрисы началась с молодежного сериала «Клуб», где она исполнила роль подростка, и с драмы «Мачеха». Также ее можно встретить в комедии «Тетя Марта», боевике «Киллер».