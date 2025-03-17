Кто быстрее (Сериал 2024 год) смотреть онлайн
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Сюжет
Отечественная комедия о погоне за драгоценностями, в которой законопослушные граждане пытаются обхитрить преступников. «Кто быстрее», сериал 2024 года, можно увидеть по подписке на Wink.
Бывший заключенный по прозвищу Кекчуп попадает в автомобильную аварию. Перед тем как потерять сознание, он бормочет что-то про бриллианты стоимостью в один миллиард рублей. Девять незнакомцев, оказавшихся свидетелями ДТП, быстро осознают, какую ценную информацию они подслушали. Не теряя времени, они отправляются на поиски драгоценностей, а вместе с ними и головорезы экс-подельницы зэка и сам Кекчуп, внезапно пробудившийся от комы после аварии.
Кто победит в этой гонке и получит заветные бриллианты? Все ответы в комедийном проекте! Смотреть сериал «Кто быстрее» можно без рекламы на видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыКомедии, Приключения, Криминал
Рейтинг
- ИСРежиссёр
Иван
Снежкин
- АСРежиссёр
Анастасия
Снежкина
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актриса
Ольга
Медынич
- Актриса
Анна
Банщикова
- Актриса
Катя
Кабак
- Актёр
Кирилл
Полухин
- Актёр
Григорий
Калинин
- Актёр
Сергей
Муравьёв
- ЕГАктёр
Егор
Губарев
- МГАктриса
Маргарита
Галич
- БДАктёр
Бекзат
Достанов
- НТАктёр
Нургиса
Турсынбай
- РМАктёр
Роман
Мелдерс
- АШАктёр
Алексей
Шильников
- ЛКАктриса
Лариса
Климова
- ПБАктёр
Павел
Братковский
- НКСценарист
Николай
Камка
- ВОСценарист
Вадим
Островский
- ЗБПродюсер
Заур
Болотаев
- ДППродюсер
Дарья
Пашкова
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- БХПродюсер
Борис
Хохлов
- КФПродюсер
Кристина
Франчак
- ВЮХудожник
Владимир
Южаков
- АФХудожник
Алексей
Филюшкин
- ССХудожник
Сергей
Сирин
- МСОператор
Михаил
Сенин