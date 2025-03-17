Сюжет

Отечественная комедия о погоне за драгоценностями, в которой законопослушные граждане пытаются обхитрить преступников. «Кто быстрее», сериал 2024 года, можно увидеть по подписке на Wink.



Бывший заключенный по прозвищу Кекчуп попадает в автомобильную аварию. Перед тем как потерять сознание, он бормочет что-то про бриллианты стоимостью в один миллиард рублей. Девять незнакомцев, оказавшихся свидетелями ДТП, быстро осознают, какую ценную информацию они подслушали. Не теряя времени, они отправляются на поиски драгоценностей, а вместе с ними и головорезы экс-подельницы зэка и сам Кекчуп, внезапно пробудившийся от комы после аварии.



Кто победит в этой гонке и получит заветные бриллианты? Все ответы в комедийном проекте! Смотреть сериал «Кто быстрее» можно без рекламы на видеосервисе Wink.





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