Кто быстрее 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

Кто быстрее. Сезон 1. Серия 8
2024, Кто быстрее. Сезон 1. Серия 8
Комедия, Приключения16+
Девять незнакомцев в погоне за драгоценностями. Комедийный сериал с Дмитрием Нагиевым
Бывший зэк по прозвищу Кекчуп попадает в аварию на трассе. Теряя сознание, он рассказывает про бриллианты девяти незнакомцам, оказавшимся рядом, и говорит два кодовых слова: «Геленджик» и «русалка». Решив, что Кекчуп умер, все они пускаются в погоню за драгоценностями. Только герои не знают, что их догоняют экс-полицейский и его попутчица, головорезы бывшей подельницы Кекчупа и сам виновник аварии, который вышел из комы.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Криминал
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

