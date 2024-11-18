Кто быстрее 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

WinkСериалыКто быстрее1-й сезон8-я серия
8.02024, Кто быстрее. Сезон 1. Серия 8
Комедия, Приключения16+
Девять незнакомцев в погоне за драгоценностями. Комедийный сериал с Дмитрием Нагиевым
Сезоны и серии
О сериале
Бывший зэк по прозвищу Кекчуп попадает в аварию на трассе. Теряя сознание, он рассказывает про бриллианты девяти незнакомцам, оказавшимся рядом, и говорит два кодовых слова: «Геленджик» и «русалка». Решив, что Кекчуп умер, все они пускаются в погоню за драгоценностями. Только герои не знают, что их догоняют экс-полицейский и его попутчица, головорезы бывшей подельницы Кекчупа и сам виновник аварии, который вышел из комы.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Криминал
Время40 мин / 00:40
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- ИСРежиссёр
Иван
Снежкин
- АСРежиссёр
Анастасия
Снежкина
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актриса
Ольга
Медынич
- Актриса
Анна
Банщикова
- Актриса
Катя
Кабак
- Актёр
Кирилл
Полухин
- Актёр
Григорий
Калинин
- Актёр
Сергей
Муравьёв
- ЕГАктёр
Егор
Губарев
- МГАктриса
Маргарита
Галич
- БДАктёр
Бекзат
Достанов
- НТАктёр
Нургиса
Турсынбай
- РМАктёр
Роман
Мелдерс
- АШАктёр
Алексей
Шильников
- ЛКАктриса
Лариса
Климова
- ПБАктёр
Павел
Братковский
- Актёр
Игорь
Алексеев
- НКСценарист
Николай
Камка
- ВОСценарист
Вадим
Островский
- ЗБПродюсер
Заур
Болотаев
- ДППродюсер
Дарья
Пашкова
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- БХПродюсер
Борис
Хохлов
- КФПродюсер
Кристина
Франчак
- ВЮХудожник
Владимир
Южаков
- АФХудожник
Алексей
Филюшкин
- ССХудожник
Сергей
Сирин
- МСОператор
Михаил
Сенин