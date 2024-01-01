Кто быстрее. Сезон 1. Серия 5
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Кто быстрее
1-й сезон
5-я серия
8.02024, Кто быстрее. Сезон 1. Серия 5
Комедии, Приключения16+
Девять незнакомцев в погоне за драгоценностями. Комедийный сериал с Дмитрием Нагиевым
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Кто быстрее 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Бывший зэк по прозвищу Кекчуп попадает в аварию на трассе. Теряя сознание, он рассказывает про бриллианты девяти незнакомцам, оказавшимся рядом, и говорит два кодовых слова: «Геленджик» и «русалка». Решив, что Кекчуп умер, все они пускаются в погоню за драгоценностями. Только герои не знают, что их догоняют экс-полицейский и его попутчица, головорезы бывшей подельницы Кекчупа и сам виновник аварии, который вышел из комы.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Кто быстрее»