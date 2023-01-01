Биография

Григорий Калинин – режиссер, сценарист и актер, родился 7 ноября 1983 года в городе Днепр (Украина). К текущему моменту фильмография насчитывает более 60 работ, артист сотрудничал с театрами Черноморского флота им. Б. А. Лавренева и «Практика». После окончания обучения в вузе (РАТА, филиал ГИТИС) в 2004 году отправился в Москву. Преподаватели дали высокую оценку таланту будущего режиссера, и в столице тот был принят в театр «Практика». Среди спектаклей – «Собиратель пуль», «Три действия по четырем картинам». Роли Григория Калинина в фильмах отличаются многообразием репертуара. На телеэкранах актер дебютировал в сериале «Нанолюбовь» в роли Димы Рыбкина. Так артиста узнала широкая аудитория. Далее следовали роли в сериалах «Собачья работа», «Женский день», «Бывшая жена», «Карина красная», в мистическом детективе «Отблески», в военной драме «Дорога на Берлин». В 2015 году карьерный рост шел одновременно с важным событием в личной жизни – актер женился на Ирине Горбачевой, известной зрителям по сериалу «Молодая гвардия» и другим работам. Одновременно шли съемки сериала «Паук», где Григорий Калинин сыграл роль закройщика Капустина. В 2016 актер снялся в двух сезонах комедийного сериала «Остров», а 2018 ознаменовался распадом брака и новой ролью Григория Калинина в криминальной комедии «Миллиард». Актер увлекался музыкой, и для зрителей опубликованы треки «Полдень» и «Взгляд, направленный вниз».