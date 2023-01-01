Подслушано в Рыбинске (сериал, 2024) смотреть онлайн
2024, Подслушано в Рыбинске 1 сезон
Детективы, Комедии18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Журналист небольшой провинциальной газеты Юра всю свою жизнь пишет непримечательные новости родного города. Но внезапно с Юрой происходит событие, которое переворачивает всю его жизнь — к нему приходят видения, которые предсказывают убийства, тайно и незаметно происходящие в Рыбинске. Вскоре ситуация осложняется тем, что по одному из дел Юра становится главным подозреваемым.
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Информация
Рейтинг
- ПТРежиссёр
Петр
Тодоровский
- ИАРежиссёр
Илья
Аксенов
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- Актёр
Антон
Васильев
- Актёр
Рузиль
Минекаев
- Актёр
Михаил
Кре�мер
- Актриса
Варвара
Володина
- Актриса
Юлия
Хлынина
- СДАктёр
Сергей
Дьяков
- Актёр
Григорий
Калинин
- СКАктёр
Сергей
Козик
- ЕЧАктриса
Екатерина
Чаннова
- Актёр
Анатолий
Кот
- Актриса
Светлана
Колпакова
- АМАктёр
Антон
Макуха
- АПАктриса
Алиса
Преображенская
- ИБСценарист
Иван
Баранов
- ПТСценарист
Петр
Тодоровский
- МКПродюсер
Макар
Кожухов
- МКПродюсер
Марина
Катая
- ИГПродюсер
Иван
Голомовзюк
- ЕТПродюсер
Елена
Торчинская
- ВШПродюсер
Владимир
Шапошников
- СКПродюсер
Сергей
Косинский
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- АМПродюсер
Алена
Масленникова
- МФХудожница
Мария
Фомина
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- РСОператор
Роберт
Саруханян
- РЛКомпозитор
Роман
Литвинов