Биография

Илья Аксенов — российский кинематографист. Родился в Туле 1 мая 1989 года. Илья с детства проявлял творческие способности. Мальчик прекрасно рисовал, его увлечением было создание рисунков для мультипликационных фильмов. После появления в доме компьютера, интересы Ильи сосредоточились на программах для рисования и видеосъемки — первые свои короткометражки он создал, будучи школьником. После получения аттестата юноша стал студентом ВШЭ. Во время учебы Аксенов выступал в КВН. В 2015 году Илья окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров‚ где занимался под руководством Владимира Меньшова. В его биографии: создание скетчей, сценариев, актерская и продюсерская работы. В кинематографической карьере Ильи Аксенова 13 фильмов. Наиболее известными стали мелодрама «На край света» и три сезона молодежного сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». В 2023 году Аксенов стал режиссером сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым в главной роли.