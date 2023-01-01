Юлия Хлынина
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 11 января 1992 г. (33 года)
Биография
Юлия Хлынина — актриса кино и театра. Награждена премиями «Золотой орел» и «Золотая маска». Родилась в Москве 11 января 1992 года. В детстве посещала детскую драматическую студию. С отличием окончила лицей имени Фридмана. Профессиональное образование получала в Школе-студии МХАТ под руководством Константина Райкина. Еще на первом курсе он пригласил талантливую студентку в «Сатирикон» на роль Джульетты . После получения диплома пришла в Театр Моссовета. Юлия очень ценит эту работу за возможность играть на одной сцене с мэтрами. Например, в «Вишневом саде» и «Трех сестрах» вместе с ней принимают участие Юлия Высоцкая и Александр Домогаров. В кино Юлия Хлынина попала в 2010 году. В сериале «Последняя минута» ей досталась эпизодическая роль. Затем Станислав Говорухин пригласил ее в свою картину Weekend. Популярность актрисе принес проект ТНТ «Закон каменных джунглей». В 2018-м сыграла в драматическом сериале «Звоните ДиКаприо!». Юлия снялась еще в ряде успешных проектов, среди которых «Лед-2», «Метод-2», «Елизавета», а также «Таинственная страсть» по одноименному роману Василия Аксенова. Помимо театра и съемок, занимается озвучкой.
Фильмография
Актриса
- 9.2
Подслушано в Рыбинске2024
- 9.2
Яга и книга заклинаний2023, 94 минБесплатно
- 7.2
КрисТина2021
- 9.6
Лед 22020, 125 минБесплатно
- 9.0
Лев Яшин. Вратарь моей мечты2019, 111 мин
- 7.0
Только не они2017, 96 минБесплатно
- 8.0
Селфи2017, 109 минБесплатно
- 8.0
Купи меня2017, 102 минБесплатно
- 9.2
Дуэлянт2016, 104 мин
- 8.6
Все и сразу2013, 91 мин