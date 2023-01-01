Биография

Юлия Хлынина — актриса кино и театра. Награждена премиями «Золотой орел» и «Золотая маска». Родилась в Москве 11 января 1992 года. В детстве посещала детскую драматическую студию. С отличием окончила лицей имени Фридмана. Профессиональное образование получала в Школе-студии МХАТ под руководством Константина Райкина. Еще на первом курсе он пригласил талантливую студентку в «Сатирикон» на роль Джульетты . После получения диплома пришла в Театр Моссовета. Юлия очень ценит эту работу за возможность играть на одной сцене с мэтрами. Например, в «Вишневом саде» и «Трех сестрах» вместе с ней принимают участие Юлия Высоцкая и Александр Домогаров. В кино Юлия Хлынина попала в 2010 году. В сериале «Последняя минута» ей досталась эпизодическая роль. Затем Станислав Говорухин пригласил ее в свою картину Weekend. Популярность актрисе принес проект ТНТ «Закон каменных джунглей». В 2018-м сыграла в драматическом сериале «Звоните ДиКаприо!». Юлия снялась еще в ряде успешных проектов, среди которых «Лед-2», «Метод-2», «Елизавета», а также «Таинственная страсть» по одноименному роману Василия Аксенова. Помимо театра и съемок, занимается озвучкой.