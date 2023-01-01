Яга и книга заклинаний (мультфильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Новый взгляд на старую колдунью – в семейном мультфильме, переосмысляющем каноны русских сказок. Прогнило что-то в Тридевятом царстве: коварная ведьма Беладонна отравила царицу и приворожила царя, тем самым фактически захватив власть в свои руки. Однако царской дочери Синеглазке удается вовремя сбежать, и она направляется на поиски легендарной колдуньи Яги в надежде, что та поможет избавить отца от чар. Встреча с лесной волшебницей поражает девушку. Яга оказывается вовсе не бабушкой, а молодой рыжеволосой красавицей. Более того, у нее давние счеты с Беладонной, которая много лет назад украла у юной Яги книгу заклинаний. Сможет ли она вернуть украденное и помочь Синеглазке?
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыСемейные, Мультфильмы, Приключения
Рейтинг
- ВСРежиссёр
Владимир
Саков
- Актриса
Юлия
Хлынина
- ЛЧАктриса
Лидия
Чистякова-Ионова
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- ИБАктёр
Илья
Бледный
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ВЧАктриса
Вера
Чистякова-Ионова
- ЗОАктриса
Злата
Осипова
- ПКАктёр
Пётр
Каледин
- НШАктриса
Наталья
Шеховцева
- ГПСценарист
Грегори
Пуарье
- АЧСценарист
Александр
Чистяков
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- Сценарист
Леонид
Барац
- АЧПродюсер
Александр
Чистяков
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- ЕРМонтажёр
Евгений
Рязанов
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин