Яга и книга заклинаний (мультфильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Новый взгляд на старую колдунью – в семейном мультфильме, переосмысляющем каноны русских сказок. Прогнило что-то в Тридевятом царстве: коварная ведьма Беладонна отравила царицу и приворожила царя, тем самым фактически захватив власть в свои руки. Однако царской дочери Синеглазке удается вовремя сбежать, и она направляется на поиски легендарной колдуньи Яги в надежде, что та поможет избавить отца от чар. Встреча с лесной волшебницей поражает девушку. Яга оказывается вовсе не бабушкой, а молодой рыжеволосой красавицей. Более того, у нее давние счеты с Беладонной, которая много лет назад украла у юной Яги книгу заклинаний. Сможет ли она вернуть украденное и помочь Синеглазке?



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