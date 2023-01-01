Биография

Игорь Вдовин — российский композитор, актер и музыкант. Родился в Ленинграде 13 ноября 1974 года. Игорь влюбился в музыку еще в подростковом возрасте, когда впервые взялся за гитару. После школы молодой человек поступил в музыкальное училище Мусоргского, где изучал основы игры на классической гитаре, а затем и электронной. Какое-то время будущий композитор работал на радио, записывая джинглы, а после — встал у истоков группы «Ленинград» вместе с Сергеем Шнуровым. Композиторским дебютом Игоря Вдовина стала драма Ренаты Литвиновой «Богиня: Как я полюбила», саундтрек к которой он записывал в тандеме с Земфирой. Далее кинодеятель записывал музыку для таких проектов, как «Меченосец», «Жесть», «Запрещенная реальность», «Дуэлянт», «Невиновный», «Мысленный волк» и других.