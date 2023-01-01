Игорь Вдовин
- Карьера
- Композитор
- Дата рождения
- 13 ноября 1974 г. (50 лет)
Биография
Игорь Вдовин — российский композитор, актер и музыкант. Родился в Ленинграде 13 ноября 1974 года. Игорь влюбился в музыку еще в подростковом возрасте, когда впервые взялся за гитару. После школы молодой человек поступил в музыкальное училище Мусоргского, где изучал основы игры на классической гитаре, а затем и электронной. Какое-то время будущий композитор работал на радио, записывая джинглы, а после — встал у истоков группы «Ленинград» вместе с Сергеем Шнуровым. Композиторским дебютом Игоря Вдовина стала драма Ренаты Литвиновой «Богиня: Как я полюбила», саундтрек к которой он записывал в тандеме с Земфирой. Далее кинодеятель записывал музыку для таких проектов, как «Меченосец», «Жесть», «Запрещенная реальность», «Дуэлянт», «Невиновный», «Мысленный волк» и других.
Фильмография
Композитор
- 8.7
Дети перемен2024
- 9.2
Яга и книга заклинаний2023, 94 минБесплатно
- 7.1
Актрисы2023
- 9.0
Черная весна2022
- 5.2
На близком расстоянии2021, 91 минБесплатно
- 8.5
Псих2020
- 8.3
Давай разведемся!2019, 92 мин
- 6.5
One Mango, Please2019, 14 мин
- 8.8
Приключения Пети и волка2018
- 8.0
Селфи2017, 109 минБесплатно
- 9.2
Дуэлянт2016, 104 мин
- 7.5
Разбуди меня2016, 91 мин
- 8.4
Костоправ2011Бесплатно
- 7.6
Меченосец2007, 105 мин