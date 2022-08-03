One Mango, Please
Wink
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One Mango, Please
6.32019, One Mango, Please
Мелодрама, Короткометражка14 мин18+
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One Mango, Please (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Тайка Нарак переехала в Россию в поисках лучшей жизни. Познавая чужую культуру, женщина понимает, чего ей не хватало для счастья всe это время. Судьба даeт Нарак шанс изменить свою жизнь, но весьма жестоким образом.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.1 IMDb