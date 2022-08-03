6.32019, One Mango, Please
Мелодрама, Короткометражка14 мин18+
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One Mango, Please (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Тайка Нарак переехала в Россию в поисках лучшей жизни. Познавая чужую культуру, женщина понимает, чего ей не хватало для счастья всe это время. Судьба даeт Нарак шанс изменить свою жизнь, но весьма жестоким образом.
СтранаРоссия
ЖанрМелодрама, Короткометражка
КачествоFull HD
Время14 мин / 00:14
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Надежда
Михалкова
- НИАктриса
Нонгкран
Инсанг
- НБАктёр
Нусара
Бунмалерт
- Актриса
Анна
Михалкова
- АПАктриса
Александра
Прыгунова
- Сценарист
Надежда
Михалкова
- ДШСценарист
Джон
Шемякин
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Надежда
Михалкова
- ИБПродюсер
Илья
Бурец
- АГПродюсер
Ангелина
Горбунова
- Актриса дубляжа
Яна
Гладких
- ЛНМонтажёр
Любава
Нечистяк
- МАОператор
Морад
Абдель-Фаттах
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин