Биография

Яна Гладких — российская актриса и режиссер. Родилась в Москве 28 февраля 1991 года. Во время учебы в школе Яна планировала стать адвокатом, а для того, чтобы преодолеть страх публичных выступлений, она пошла в театральную студию Ирины Феофановной. В 2011-м девушка окончила МХАТ и в том же году стала там постоянной артисткой. Помимо успешной актерской деятельности, Гладких также совершенствует себя в качестве режиссера. Сериалы «Сексоголики», AMORE MORE и фильм «Красотка в ударе» обязаны постановкой именно ей. Первой ролью Яны Гладких на ТВ принято считать эпизодическое появление в драматическом сериале 2007 года «Мачеха». В дальнейшем девушка сумела построить значительную актерскую карьеру и сняться в фильмах «Доктор Лиза», «Проигранное место», а также сериалах «Крапленый», «Пищеблок», «Частица вселенной», «Прощай, любимая…».