Город (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал «Город» станет настоящим подарком для ценителей криминальных драм. Главную роль в проекте исполнил Петр Федоров, известный зрителям по фильмам «Дуэлянт» и «Чистое искусство». Захватывающая детективная интрига в сочетании с великолепной актерской игрой делает сериал «Город» одним и�з лучших представителей своего жанра.



Маленькие города хранят большие тайны, и мирный, на первый взгляд, Струнево не исключение. Местные жители предпочитают вести тихую жизнь, но все меняется, когда в городе появляется новый человек — старший лейтенант Родион Стоцкий (Петр Федоров), который берется за расследование загадочной гибели школьного учителя. Вскоре он начинает понимать, что Струнево населяют сплошь бывшие уголовники, тайно проворачивающие преступные схемы, и объявляет бандитам войну.



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