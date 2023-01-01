Город (сериал, 2015) смотреть онлайн
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Сюжет
Сериал «Город» станет настоящим подарком для ценителей криминальных драм. Главную роль в проекте исполнил Петр Федоров, известный зрителям по фильмам «Дуэлянт» и «Чистое искусство». Захватывающая детективная интрига в сочетании с великолепной актерской игрой делает сериал «Город» одним и�з лучших представителей своего жанра.
Маленькие города хранят большие тайны, и мирный, на первый взгляд, Струнево не исключение. Местные жители предпочитают вести тихую жизнь, но все меняется, когда в городе появляется новый человек — старший лейтенант Родион Стоцкий (Петр Федоров), который берется за расследование загадочной гибели школьного учителя. Вскоре он начинает понимать, что Струнево населяют сплошь бывшие уголовники, тайно проворачивающие преступные схемы, и объявляет бандитам войну.
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Информация
Рейтинг
- ЮТРежиссёр
Юрий
Тро�фимов
- ДКРежиссёр
Дмитрий
Константинов
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- ЕААктёр
Евгений
Антропов
- ВЮАктёр
Владимир
Юматов
- Актёр
Игорь
Черневич
- ВААктёр
Владислав
Абашин
- Актриса
Яна
Гладких
- СЖАктёр
Сергей
Журавель
- Актриса
Надежда
Михалкова
- Актёр
Фёдор
Лавров
- Актриса
Светлана
Колпакова
- ДКСценарист
Дмитрий
Константинов
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- ИППродюсер
Игорь
Попцов
- ИШХудожница
Ириада
Шульц
- УПХудожница
Ульяна
Полянская
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- АГОператор
Андрей
Гуркин
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев