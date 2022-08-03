Город (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Июнь 1961 года. Небольшой городок Струнeво, расследуя смерть школьного учителя, оперативник Родион Стоцкий обнаруживает, что Струнeво — это «дом, в котором не гадят», и хозяева в этом доме — блатные и воры в законе, которые после амнистии облюбовали этот небольшой городок.

