Город (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.82015, Город. Сезон 1. Серия 2
Драма12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Июнь 1961 года. Небольшой городок Струнeво, расследуя смерть школьного учителя, оперативник Родион Стоцкий обнаруживает, что Струнeво — это «дом, в котором не гадят», и хозяева в этом доме — блатные и воры в законе, которые после амнистии облюбовали этот небольшой городок.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ЮТРежиссёр
Юрий
Трофимов
- ДКРежиссёр
Дмитрий
Константинов
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- ЕААктёр
Евгений
Антропов
- ВЮАктёр
Владимир
Юматов
- Актёр
Игорь
Черневич
- ВААктёр
Владислав
Абашин
- Актриса
Яна
Гладких
- СЖАктёр
Сергей
Журавель
- Актриса
Надежда
Михалкова
- Актёр
Фёдор
Лавров
- Актриса
Светлана
Колпакова
- ДКСценарист
Дмитрий
Константинов
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- ИППродюсер
Игорь
Попцов
- ИШХудожница
Ириада
Шульц
- УПХудожница
Ульяна
Полянская
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- АГОператор
Андрей
Гуркин
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев