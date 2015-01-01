Город. Сезон 1. Серия 6
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Город (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.82015, Город. Сезон 1. Серия 6
Драмы, Русские12+

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Сюжет

Июнь 1961 года. Небольшой городок Струнeво, расследуя смерть школьного учителя, оперативник Родион Стоцкий обнаруживает, что Струнeво — это «дом, в котором не гадят», и хозяева в этом доме — блатные и воры в законе, которые после амнистии облюбовали этот небольшой городок.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Город»

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