Пётр Фёдоров
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 21 апреля 1982 г. (42 года)
Биография
Петр Федоров — российский актер, сценарист и режиссер, лауреат премий «Триумф» и «Жорж». Родился в Москве 21 апреля 1982 года. Детство провел на Алтае, но в 14 лет вернулся в Москву. Будучи сыном и внуком признанных актеров, мальчик рос в творческой атмосфере. Он увлекался рисованием и поступил в художественно-техническое училище, но на второй год обучения передумал и перешел учиться в Театральный институт имени Бориса Щукина. По окончании вуза присоединился к труппе Театра имени Станиславского. Дебют Петра Федорова состоялся на втором курсе университета — он получил роль Леньки в фильме «101-й километр». Популярность пришла к нему в 2006 году после съемок в молодежном сериале «Клуб». Далее фильмография актера стала пополняться ролями. Петр снимался в проектах «Беглецы», «Охотники за бриллиантами», «Родина», «Елки», «А зори здесь тихие» и «Аванпост».
Фильмография
- 9.4
Летчик2021, 101 минБесплатно
- 8.4
МиниМакс2020, 81 мин
- 9.0
Тайна2020, 83 минБесплатно
- 8.8
Вы все меня бесите2017
- 9.2
Ледокол2016, 119 мин
- 9.2
Дуэлянт2016, 104 мин
- 9.5
Крепость: щитом и мечом2015, 73 мин
- 9.4
А зори здесь тихие...2015, 111 мин
- 8.6
Саранча2015
- 7.7
Родина2015, 119 мин
- 9.2
Елки лохматые2014, 82 минБесплатно
- 8.4
Саранча2013, 118 мин
- 9.4
Елки 32013, 93 минБесплатно
- 8.2
Привычка расставаться2013, 79 мин
- 9.2
Сталинград2013, 125 минБесплатно
- 8.5
Одноклассники.ru: НаCLICK�ай удачу2013, 99 минБесплатно
- 7.6
Обитаемый остров. Планета Саракш2012, 119 минБесплатно
- 9.4
Мамы2012, 101 минБесплатно
- 9.5
Елки 22011, 96 минБесплатно
- 7.5
Фобос. Клуб страха2010, 78 минБесплатно