Пётр Фёдоров

Биография

Петр Федоров — российский актер, сценарист и режиссер, лауреат премий «Триумф» и «Жорж». Родился в Москве 21 апреля 1982 года. Детство провел на Алтае, но в 14 лет вернулся в Москву. Будучи сыном и внуком признанных актеров, мальчик рос в творческой атмосфере. Он увлекался рисованием и поступил в художественно-техническое училище, но на второй год обучения передумал и перешел учиться в Театральный институт имени Бориса Щукина. По окончании вуза присоединился к труппе Театра имени Станиславского. Дебют Петра Федорова состоялся на втором курсе университета — он получил роль Леньки в фильме «101-й километр». Популярность пришла к нему в 2006 году после съемок в молодежном сериале «Клуб». Далее фильмография актера стала пополняться ролями. Петр снимался в проектах «Беглецы», «Охотники за бриллиантами», «Родина», «Елки», «А зори здесь тихие» и «Аванпост».