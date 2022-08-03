Елки лохматые
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Детям
Елки лохматые

Елки лохматые (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

9.32014, Елки лохматые
Семейный, Комедия82 мин6+

О фильме

Хозяйка Пирата и Йоко — самарская девочка Настя — улетает с бабушкой в Питер, оставляя питомцев в отеле для собак. Расценив это как предательство, животные сбегают домой, где можно наконец почувствовать себя человеком — есть сколько угодно, играть без устали и спать на хозяйской кровати. Но райский отдых влюбленных прерывают два незадачливых воришки, которых ждет нечеловеческий прием…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей
Качество
Full HD, SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Елки лохматые»