Елки лохматые (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
9.32014, Елки лохматые
Семейный, Комедия82 мин6+
О фильме
Хозяйка Пирата и Йоко — самарская девочка Настя — улетает с бабушкой в Питер, оставляя питомцев в отеле для собак. Расценив это как предательство, животные сбегают домой, где можно наконец почувствовать себя человеком — есть сколько угодно, играть без устали и спать на хозяйской кровати. Но райский отдых влюбленных прерывают два незадачливых воришки, которых ждет нечеловеческий прием…
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей
КачествоFull HD, SD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.3 IMDb
- Режиссёр
Максим
Свешников
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актёр
Ян
Цапник
- ЛСАктриса
Лера
Стреляева
- Актриса
Галина
Коньшина
- ФФАктриса
Фемме
Фатале
- ААктриса
Айса
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Виктор
Васильев
- АФАктёр
Андрей
Федорцов
- Сценарист
Максим
Свешников
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- МЗПродюсер
Мария
Затуловская
- ЕАПродюсер
Евгения
Аронова
- ДКПродюсер
Джулия
Король
- ВДХудожница
Валерия
Дергачева
- АШМонтажёр
Андрей
Шугаев
- АВОператор
Андрей
Вакорин
- МУКомпозитор
Марк
Уиллотт