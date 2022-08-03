Хозяйка Пирата и Йоко — самарская девочка Настя — улетает с бабушкой в Питер, оставляя питомцев в отеле для собак. Расценив это как предательство, животные сбегают домой, где можно наконец почувствовать себя человеком — есть сколько угодно, играть без устали и спать на хозяйской кровати. Но райский отдых влюбленных прерывают два незадачливых воришки, которых ждет нечеловеческий прием…

