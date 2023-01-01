Биография

Аня Чиповская — российская актриса современного российского кино и театра. Родилась в Москве 16 июня 1987 года. Мать Ани — известная актриса, поэтому в детстве девочка полюбила сцену и часто смотрела спектакли, находясь за кулисами. Однако родители не хотели, чтобы Аня шла по стопам матери, поэтому учебу она проходила в лингвистической гимназии. Когда пришло время определиться с вузом, Аня выбрала театральный и поступила в Школу-студию МХАТ на актерское отделение. Во время обучения она несколько раз отказывалась от предложенных ролей, чтобы не отвлекаться от учебного процесса. Творческий путь в кинематографе начался для Ани Чиповской с роли в сериале «Операция „Цвет нации”» в 2003 году. Она попробовала себя в жанре комедии, сыграв в нескольких частях проекта «Елки», фильмах «Без границ», «Гороскоп на удачу». Снималась в мелодрамах, а также великолепно справилась со сложной психологической ролью в драме «Мужской сезон. Бархатная революция».