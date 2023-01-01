Аня Чиповская
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 16 июня 1987 г. (37 лет)
Биография
Аня Чиповская — российская актриса современного российского кино и театра. Родилась в Москве 16 июня 1987 года. Мать Ани — известная актриса, поэтому в детстве девочка полюбила сцену и часто смотрела спектакли, находясь за кулисами. Однако родители не хотели, чтобы Аня шла по стопам матери, поэтому учебу она проходила в лингвистической гимназии. Когда пришло время определиться с вузом, Аня выбрала театральный и поступила в Школу-студию МХАТ на актерское отделение. Во время обучения она несколько раз отказывалась от предложенных ролей, чтобы не отвлекаться от учебного процесса. Творческий путь в кинематографе начался для Ани Чиповской с роли в сериале «Операция „Цвет нации”» в 2003 году. Она попробовала себя в жанре комедии, сыграв в нескольких частях проекта «Елки», фильмах «Без границ», «Гороскоп на удачу». Снималась в мелодрамах, а также великолепно справилась со сложной психологической ролью в драме «Мужской сезон. Бархатная революция».
Фильмография
Актриса
- 8.9
Любви не бывает?2024, 100 мин
- 6.0
Сестры2022, 105 минБесплатно
- 8.4
Комета Галлея2020, 93 мин
- 8.5
Псих2020
- 8.7
Кто-нибудь видел мою девчонку?2020, 95 минБесплатно
- 6.6
Хандра2019, 101 мин
- 7.1
Конец сезона2019, 90 минБесплатно
- 9.2
Пекарь и красавица2018
- 9.0
Без границ2015, 92 мин
- 9.2
Елки лохматые2014, 82 минБесплатно
- 9.4
Елки 32013, 93 минБесплатно