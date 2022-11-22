1812: Уланская баллада (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Исторический фильм «1812: Уланская баллада» (2012), приуроченный к двухсотлетию со дня победы Российской Империи над Наполеоном, перенесет зрителя в давно забытую эпоху. Практически все оружие, детали костюмов и аксессуары в фильме подлинные, антикварные; актеры занимались верховой ездой и брали уроки фехтования на саблях, отказавшись от услуг каскадеров. В съемках фильма «1812: Уланская баллада» приняли участие российские, польские и французские актеры — Сергей Безруков, Эрик Фратичелли, Павел Делонг, Ольга Кабо, Анна Чиповская, Антон Соколов. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «1812: Уланская баллада» в хорошем качестве. Накануне главного сражения Отечественной войны 1812 года главнокомандующий русской армии Кутузов получает весть о том, что секретная карта с диспозицией русских войск в решающем Бородинском сражении похищена тайным агентом Наполеона. Великий полководец не раздумывая отправляет трех лучших улан в погоню. Уланам придется преодолеть множество препятствий, сразиться с французскими солдатами и перехитрить врага, чтобы выполнить важное поручение. Рекомендуем смотреть онлайн фильм «1812: Уланская баллада» в хорошем качестве на нашем сайте.

