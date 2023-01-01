Анатолий Белый
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 1 августа 1972 г. (52 года)
Биография
Анатолий Белый — актер театра и кино. Заслуженный артист России. Родился в Брацлаве 1 августа 1972 года. В юности активно занимался спортом, стал мастером спорта международного класса по спортивной акробатике. После окончания школы поступил в Куйбышевский авиационный институт и начал участвовать в студенческих постановках. Во время учебы решил стать актером и переехал в Москву, где прошел отбор в Высшее театральное училище имени Щепкина. Служил в Центральном академическом театре Российской армии, Театром имени Станиславского, Московском художественном театре имени Чехова. Фильмография Анатолия Белого насчитывает более 180 работ. Его можно встретить в картинах «Ярик», «Метро», «Горе от ума», «Белая гвардия», «Мотылек», в сериалах «Ева, рожай!», «Доктор Рихтер», «Колл-центр», «Мастер», «Куприн. Яма», «Дневник убийцы».
Фильмография
Актёр
- 9.0
Кошка2023
- 9.0
Черная весна2022
- 8.7
Ева, рожай!2022
- 8.4
Я не шучу2021
- 9.5
Медведи Камчатки. Начало жизни2018, 52 минБесплатно
- 8.8
Мой Пушкин2018
- 8.7
Дом фарфора2016
- 7.9
Мотылек2016, 89 минБесплатно
- 9.4
А зори здесь тихие...2015, 111 мин
- 8.7
Срочно выйду замуж2015, 103 минБесплатно
- 9.0
SOS, Дед Мороз или Все сбудется!2015, 87 мин
- 8.5
Я тебя никогда не забуду2013, 88 минБесплатно
- 9.2
Метро2012, 126 мин
- 9.1
О чем еще говорят мужчины2011, 94 мин
- 7.1
Зона турбулентности2010, 80 минБесплатн�о
- 8.5
По следу Феникса2009, 99 минБесплатно
- 7.9
Вкус убийства2003