Биография

Анатолий Белый — актер театра и кино. Заслуженный артист России. Родился в Брацлаве 1 августа 1972 года. В юности активно занимался спортом, стал мастером спорта международного класса по спортивной акробатике. После окончания школы поступил в Куйбышевский авиационный институт и начал участвовать в студенческих постановках. Во время учебы решил стать актером и переехал в Москву, где прошел отбор в Высшее театральное училище имени Щепкина. Служил в Центральном академическом театре Российской армии, Театром имени Станиславского, Московском художественном театре имени Чехова. Фильмография Анатолия Белого насчитывает более 180 работ. Его можно встретить в картинах «Ярик», «Метро», «Горе от ума», «Белая гвардия», «Мотылек», в сериалах «Ева, рожай!», «Доктор Рихтер», «Колл-центр», «Мастер», «Куприн. Яма», «Дневник убийцы».