Праздничный переполох
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Праздничный переполох

Праздничный переполох (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.42017, Le sens de la fête
Драма, Мелодрама110 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Новый проект Макса – организация и проведение свадьбы в замке XVII века. Все продумано до мелочей, но кажется, в этот раз все решили поспособствовать тому, чтобы мероприятие закончилось провалом.

Страна
Бельгия, Канада, Франция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Праздничный переполох»