Праздничный переполох (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.42017, Le sens de la fête
Драма, Мелодрама110 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ОНРежиссёр
Оливье
Накаш
- ЭТРежиссёр
Эрик
Толедано
- ЖБАктёр
Жан-Пьер
Бакри
- Актёр
Жан-Поль
Рув
- Актёр
Жиль
Леллуш
- ВМАктёр
Венсан
Макен
- ЭААктриса
Эй
Айдара
- Актриса
Сюзанн
Клеман
- АИАктёр
Альбан
Иванов
- Актриса
Элен
Венсан
- Актёр
Бенжамен
Лаверн
- ЖШАктриса
Жюдит
Шемла
- ОНСценарист
Оливье
Накаш
- ЭТСценарист
Эрик
Толедано
- НДПродюсер
Николя
Дюваль-Адассовски
- ОНПродюсер
Оливье
Накаш
- ЭТПродюсер
Эрик
Толедано
- ЛЗПродюсер
Лоран
Зэйтун
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- СГАктёр дубляжа
Сергей
Гореликов
- Актёр дубляжа
Анатолий
Белый
- АКАктёр дубляжа
Амбарцум
Кабанян
- Актриса дубляжа
Мария
Кравченко
- МВХудожник
Матьё
Вадпьед
- ИПХудожница
Изабель
Паннетье
- СМХудожница
Сандрин
Мовезен-Боск
- ДШОператор
Давид
Шизалле
- АККомпозитор
Авишай
Коэн