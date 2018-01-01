Биография

Жиль Леллуш — знаменитый французский многожанровый актер алжиро-еврейского происхождения, звезда триллеров, комедий, мелодрам и боевиков. Также занимается режиссурой, продюсерской деятельностью, пишет киносценарии. Леллуш — обладатель награды Кинофестиваля в Каннах, трижды номинирован на премию «Сезар». Родился в коммуне Савиньи-сюр-Орж 5 июля 1972 года. Получив школьный аттестат, будущая звезда французского кинематографа осваивал кинопрофессию в парижской Частной школе Флорана, которую посещали многие легендарные артисты кино, такие как Софи Марсо, Одри Тоту и Оливье Гурме. После курсов Жиль дебютировал в качестве режиссера, сняв несколько кинолент в коротком метре и видеоклипов. На экране артист впервые появился в комедийной короткометражке Ah les femmes. Жиль Леллуш сыграл в десятках картин, многие из которых стали классикой французского и мирового кино. Самые известные из них — мелодрама «Влюбись в меня, если осмелишься», триллер «Неуловимый», детектив «Не говори никому», осыпанная наградами драма «Первый день оставшейся жизни», обладатели приза Европейской киноакадемии «Маленькие секреты», победитель «Сезар» 2024 года, фильм «Я всегда буду помнить ваши лица». Кроме того, актер сыграл великого художника в комедийной драме «Даааааали!» и блестяще исполнил роль Обеликса в серии известной франшизы. Также актер является мастером озвучки.