Расплата (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
8.02014, Mea culpa
Боевики, Триллеры86 мин16+
Сюжет
Франк и Симон напарники полицейские из Тулона. После трагической аварии Симон теряет все: свою семейную жизнь, свою работу полицейского. Франк выходит сухим из воды.
Шесть лет спустя под угрозой оказывается ставший случайным свидетелем преступления сын Симона Тео. Бывший полицейский готов на всё, чтобы защитить свою семью. Но для этого ему предстоит объединиться со своим бывшим напарником Франком.
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Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ФКРежиссёр
Фред
Кавайе
- ВЛАктёр
Венсан
Линдон
- Актёр
Жиль
Леллуш
- НЛАктриса
Надин
Лабаки
- ЖКАктёр
Жиль
Коэн
- МБАктёр
Макс
Бесетт де Малглейв
- МСАктёр
Меди
Садун
- ВТАктёр
Велибор
Топич
- СЛАктёр
Сириль
Леконт
- ЖБАктёр
Жиль
Белломи
- СПАктёр
Саша
Петрониевич
- ФКСценарист
Фред
Кавайе
- ОМСценарист
Оливье
Маршаль
- СКПродюсер
Сирил
Кольбо-Жюстен
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- КВХудожница
Катрин
Верне�р Шмит
- БВМонтажёр
Бенжамин
Вайль
- ДЭОператор
Дэнни
Эльзен
- КМКомпозитор
Клифф
Мартинес