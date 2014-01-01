Расплата (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Франк и Симон напарники полицейские из Тулона. После трагической аварии Симон теряет все: свою семейную жизнь, свою работу полицейского. Франк выходит сухим из воды.



Шесть лет спустя под угрозой оказывается ставший случайным свидетелем преступления сын Симона Тео. Бывший полицейский готов на всё, чтобы защитить свою семью. Но для этого ему предстоит объединиться со своим бывшим напарником Франком.



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