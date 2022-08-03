Необычайные приключения Адель (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
9.02010, Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec
Фэнтези, Боевик102 мин16+
О фильме
1912 год. Бесстрашная юная журналистка Адель Блан-Сек готова пойти на все ради достижения цели, даже если для этого ей предстоит отправиться в Египет и столкнуться с мумиями всех форм и размеров. А в это время Париж охвачен паникой: каким-то невероятным образом в музее естествознания из яйца птеродактиля, возраст которого насчитывает 136 миллионов лет, вылупливается детеныш и начинает терроризировать жителей города. Но опасность нисколько не тревожит Адель, готовую с головой броситься в водоворот самых невероятных приключений.
СтранаСША, Франция
ЖанрКино для детей, Боевик, Приключения, Фэнтези, Детектив
КачествоFull HD, SD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Люк
Бессон
- ЛБАктриса
Луиз
Бургуэн
- МААктёр
Матьё
Амальрик
- Актёр
Жиль
Леллуш
- Актёр
Жан-Поль
Рув
- ЖНАктёр
Жаки
Нерсесян
- ФНАктёр
Филипп
Наон
- НЖАктёр
Николя
Жиро
- ЛдАктриса
Лор
де Клермон-Тоннер
- ЖШАктёр
Жерар
Шеллу
- СБАктёр
Серж
Багдассарян
- Сценарист
Люк
Бессон
- ЖТСценарист
Жак
Тарди
- Продюсер
Виржини
Бессон-Силла
- НШПродюсер
Набил
Шазли
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст
- ЭСКомпозитор
Эрик
Серра