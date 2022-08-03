1912 год. Бесстрашная юная журналистка Адель Блан-Сек готова пойти на все ради достижения цели, даже если для этого ей предстоит отправиться в Египет и столкнуться с мумиями всех форм и размеров. А в это время Париж охвачен паникой: каким-то невероятным образом в музее естествознания из яйца птеродактиля, возраст которого насчитывает 136 миллионов лет, вылупливается детеныш и начинает терроризировать жителей города. Но опасность нисколько не тревожит Адель, готовую с головой броситься в водоворот самых невероятных приключений.

