Необычайные приключения Адель
Wink
Фильмы
Необычайные приключения Адель

Необычайные приключения Адель (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

9.02010, Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec
Фэнтези, Боевик102 мин16+

О фильме

1912 год. Бесстрашная юная журналистка Адель Блан-Сек готова пойти на все ради достижения цели, даже если для этого ей предстоит отправиться в Египет и столкнуться с мумиями всех форм и размеров. А в это время Париж охвачен паникой: каким-то невероятным образом в музее естествознания из яйца птеродактиля, возраст которого насчитывает 136 миллионов лет, вылупливается детеныш и начинает терроризировать жителей города. Но опасность нисколько не тревожит Адель, готовую с головой броситься в водоворот самых невероятных приключений.

Страна
США, Франция
Жанр
Кино для детей, Боевик, Приключения, Фэнтези, Детектив
Качество
Full HD, SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Необычайные приключения Адель»