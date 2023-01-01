Биография

Филипп Наон — актер и продюсер. Известен по кинокартинам «Один против всех» 1998 года, «Необратимость» 2002 года и «Падаль» 1991 года. Также работал как актер дубляжа. Всего на счету кинодеятеля более 150 фильмов. Филлип Наон родился в Париже в 1938 году. До 1998 года в основном играл роли второго плана. Ситуация изменилась, когда Наон снялся в фильме «Один против всех» Гаспара Ноэ. Картина показывалась на Каннском кинофестивале и получила несколько премий. После этого актеру стали предлагать более серьезные роли. Одной из первых работ в области кино стала небольшая эпизодическая роль в криминальном триллере «Стукач» 1962 года. Позже Наон снялся в кинокартинах «Французские кальвинисты» и «Пальцы в голове», а также в сериалах «Расследования комиссара Мегрэ» и «За последние пять минут». Наиболее известные и успешные фильмы Филиппа Наона — «Ненависть», «Боевой конь», «Между ангелом и бесом» и телесериал «Загадочные убийства Агаты Кристи».