Мишу из Обера (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
8.82007, Michou d'Auber
Драма, Комедия122 мин12+
О фильме
Обострение отношений с Алжиром сказывается на положении выходцев из этой страны. Мессо — девятилетний мальчик из семьи эмигрантов. Его мать смертельно больна. Ребенок попадает в типичную французскую семью Жоржа и Жизель Дювальи, которые находятся на грани развода из-за того, что у них нет детей. Жизель хорошо знает политические убеждения своего мужа, бывшего военного и невротика-националиста Жоржа, поэтому тщательно скрывает происхождение мальчика. Так Мессо превращается в «Мишу». Мальчик покоряет сердца приемных родителей, бескомпромиссный Жорж проникается к нему искренней любовью. Но Жизель понимает: невозможно красить ребенку волосы всю жизнь…
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ТЖРежиссёр
Тома
Жилу
- Актёр
Жерар
Депардье
- НБАктриса
Натали
Бай
- МААктёр
Матьё
Амальрик
- ССАктёр
Сами
Сегир
- МКАктёр
Меди
Керуани
- МФАктёр
Мохамед
Феллаг
- КИАктриса
Катрин
Ижель
- ФНАктёр
Филипп
Наон
- БЙАктёр
Бернард
Йерле
- ЖЛАктёр
Жеральд
Ларош
- ЖКСценарист
Жан
Космо
- ТЖСценарист
Тома
Жилу
- МАСценарист
Мессауд
Атто
- МФПродюсер
Мишель
Феллер
- ПЛПродюсер
Пьер-Анж
Ле Пожам
- Продюсер
Люк
Бессон
- МППродюсер
Мишель
Проппер
- КБХудожница
Катрин
Бушар
- СВХудожница
Сесиль
Ватело
- РАОператор
Робер
Алазраки
- АДКомпозитор
Александр
Деспла