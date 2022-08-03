Мишу из Обера (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Мишу из Обера
Мишу из Обера (фильм, 2007)

Обострение отношений с Алжиром сказывается на положении выходцев из этой страны. Мессо — девятилетний мальчик из семьи эмигрантов. Его мать смертельно больна. Ребенок попадает в типичную французскую семью Жоржа и Жизель Дювальи, которые находятся на грани развода из-за того, что у них нет детей. Жизель хорошо знает политические убеждения своего мужа, бывшего военного и невротика-националиста Жоржа, поэтому тщательно скрывает происхождение мальчика. Так Мессо превращается в «Мишу». Мальчик покоряет сердца приемных родителей, бескомпромиссный Жорж проникается к нему искренней любовью. Но Жизель понимает: невозможно красить ребенку волосы всю жизнь…

Франция
Комедия, Драма
SD
122 мин / 02:02

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

