Александр Деспла
Александр Деспла
Alexandre Desplat
- Карьера
- Композитор
- Дата рождения
- 23 августа 1961 г. (64 года)
Фильмография
Композитор
- 8.8
Великая2024, 113 минБесплатно
- 8.6
Эйфель2021, 103 мин
- 8.5
Братья Систерс2018, 116 минБесплатно
- 9.3
Валериан и город тысячи планет2017, 131 мин
- 7.4
Основано на реальных событиях2017, 100 минБесплатно
- 8.2
Королевство полной луны2012, 89 минБесплатно
- 8.6
Цель номер один2012, 150 минБесплатно
- 8.3
Лучшая жизнь2011, 93 минБесплатно
- 8.9
Ларго Винч 2: Заговор в Бирме2011, 113 минБесплатно
- 7.7
Древо жизни2010, 132 мин
- 7.1
Особые отношения2010, 88 мин
- 8.6
Бесподобный мистер Фокс2009, 83 мин
- 8.4
Шери2009, 88 мин
- 8.8
Ларго Винч: Начало2008, 104 минБесплатно
- 8.8
Мишу из Обера2007, 122 минБесплатно
- 9.2
Разрисованная вуаль2006, 119 минБесплатно
- 8.8
Корсиканец2004, 89 мин
- 8.6
Видимость гнева2004, 112 минБесплатно