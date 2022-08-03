Королевство полной луны (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фильм «Королевство полной луны» — драма с элементами комедии о первой влюбленности двух двенадцатилетних беглецов.
На вымышленном острове Нью-Пензанс в Новой Англии живут скаут Сэм Шикаски — сирота и изгой — и замкнутая Сьюзи Бишоп, которая не находит общего языка ни с родителями, ни с ровесниками. Познакомившись на детском спектакле, подростки год переписываются, а потом решают сбежать от всего мира: Сэм тайком уходит из лагеря скаутов, Сьюзи — из дома, прихватив бинокль, книги и проигрыватель. Вместе они исследуют остров и строят собственное маленькое «королевство», где наконец-то могут быть собой. Тем временем вожатый отряда бойскаутов Уорд, полицейский Шарп и родители Сьюзи бросаются на поиски ребят, а на остров надвигается шторм, который угрожает превратить побег из детской шалости в серьезное происшествие.
Фирменный стиль Уэса Андерсона — аккуратные «кукольные» кадры, сухой юмор, странноватые взрослые — соединяется с трогательной историей двух детей, которые куда честнее и смелее тех, кто бегает за ними с мегафоном и сам не знает, чего хочет. Смотреть «Королевство полной луны» 2012 года — необычное, чуть сказочное кино о взрослении — можно на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Уэс
Андерсон
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Эдвард
Нортон
- Актёр
Билл
Мюррей
- ФМАктриса
Фрэнсис
Макдорманд
- ДГАктёр
Джаред
Гилман
- Актриса
Кара
Хэйуорд
- Актёр
Боб
Балабан
- Актриса
Тильда
Суинтон
- ДШАктёр
Джейсон
Шварцман
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- Сценарист
Уэс
Андерсон
- РКСценарист
Роман
Коппола
- Продюсер
Уэс
Андерсон
- Продюсер
Джереми
Доусон
- СРПродюсер
Стивен
Рейлс
- Продюсер
Скотт
Рудин
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ЕКАктёр дубляжа
Ефим
Клиновский
- ДСХудожник
Джералд
Салливан
- КВХудожница
Кася
Валицка-Мэймон
- КМХудожник
Крис
Моран
- ЭВМонтажёр
Эндрю
Вайсблум
- РДОператор
Роберт
Д. Йоумен
- АДКомпозитор
Александр
Деспла