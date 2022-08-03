Фильм «Королевство полной луны» — драма с элементами комедии о первой влюбленности двух двенадцатилетних беглецов.



На вымышленном острове Нью-Пензанс в Новой Англии живут скаут Сэм Шикаски — сирота и изгой — и замкнутая Сьюзи Бишоп, которая не находит общего языка ни с родителями, ни с ровесниками. Познакомившись на детском спектакле, подростки год переписываются, а потом решают сбежать от всего мира: Сэм тайком уходит из лагеря скаутов, Сьюзи — из дома, прихватив бинокль, книги и проигрыватель. Вместе они исследуют остров и строят собственное маленькое «королевство», где наконец-то могут быть собой. Тем временем вожатый отряда бойскаутов Уорд, полицейский Шарп и родители Сьюзи бросаются на поиски ребят, а на остров надвигается шторм, который угрожает превратить побег из детской шалости в серьезное происшествие.



Фирменный стиль Уэса Андерсона — аккуратные «кукольные» кадры, сухой юмор, странноватые взрослые — соединяется с трогательной историей двух детей, которые куда честнее и смелее тех, кто бегает за ними с мегафоном и сам не знает, чего хочет. Смотреть «Королевство полной луны» 2012 года — необычное, чуть сказочное кино о взрослении — можно на видеосервисе Wink.

