Королевство полной луны
Wink
Детям
Королевство полной луны

Королевство полной луны (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.22012, Moonrise Kingdom
Семейный, Мелодрама89 мин18+

О фильме

Фильм «Королевство полной луны» — драма с элементами комедии о первой влюбленности двух двенадцатилетних беглецов.

На вымышленном острове Нью-Пензанс в Новой Англии живут скаут Сэм Шикаски — сирота и изгой — и замкнутая Сьюзи Бишоп, которая не находит общего языка ни с родителями, ни с ровесниками. Познакомившись на детском спектакле, подростки год переписываются, а потом решают сбежать от всего мира: Сэм тайком уходит из лагеря скаутов, Сьюзи — из дома, прихватив бинокль, книги и проигрыватель. Вместе они исследуют остров и строят собственное маленькое «королевство», где наконец-то могут быть собой. Тем временем вожатый отряда бойскаутов Уорд, полицейский Шарп и родители Сьюзи бросаются на поиски ребят, а на остров надвигается шторм, который угрожает превратить побег из детской шалости в серьезное происшествие.

Фирменный стиль Уэса Андерсона — аккуратные «кукольные» кадры, сухой юмор, странноватые взрослые — соединяется с трогательной историей двух детей, которые куда честнее и смелее тех, кто бегает за ними с мегафоном и сам не знает, чего хочет. Смотреть «Королевство полной луны» 2012 года — необычное, чуть сказочное кино о взрослении — можно на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Королевство полной луны»