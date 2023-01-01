Биография

Американский актер Эдвард Нортон завоевал репутацию одного из самых талантливых представителей своего поколения. С самого начала своей карьеры Нортон выбирал сложные роли в амбициозных проектах, которые позволяли ему в полную силу демонстрировать свой талант. Эдвард Нортон заинтересовался драматическим искусством в возрасте пяти лет. Мальчик посещал драматический кружок и мечтал о сцене. После школы Эдвард поступил в Йель, где изучал историю. Проработав несколько лет в компании своего отца, Нортон принял решение попробовать себя в актерской профессии. Он поселился в Нью-Йорке, где работал официантом и посещал прослушивания. Вскоре Нортон был принят в театральную труппу. Через два года после начала новой карьеры молодой человек получил роль в картине «Первобытный страх», которая принесла ему «Золотой Глобус». После этого список фильмов Эдварда Нортона стал быстро расти. Актер принял участие в таких значимых проектах, как «Американская история Икс», «Бойцовский клуб» и «Фрида». За ними последовали «Иллюзионист», «Ограбление по-итальянски», имевшие широкий коммерческий успех. Личная жизнь Эдварда Нортона долгое время была темой для обсуждения в скандальной прессе. Актер встречался с Кортни Лав и Сальмой Хайек. В 2012 он женился на кинопродюсере Шоне Робертс. Пара воспитывает сына.