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Эдвард Нортон
Эдвард Нортон

Эдвард Нортон

Edward Norton

Карьера
Актёр, Продюсер
Дата рождения
18 августа 1969 г. (55 лет)

Биография

Американский актер Эдвард Нортон завоевал репутацию одного из самых талантливых представителей своего поколения. С самого начала своей карьеры Нортон выбирал сложные роли в амбициозных проектах, которые позволяли ему в полную силу демонстрировать свой талант. Эдвард Нортон заинтересовался драматическим искусством в возрасте пяти лет. Мальчик посещал драматический кружок и мечтал о сцене. После школы Эдвард поступил в Йель, где изучал историю. Проработав несколько лет в компании своего отца, Нортон принял решение попробовать себя в актерской профессии. Он поселился в Нью-Йорке, где работал официантом и посещал прослушивания. Вскоре Нортон был принят в театральную труппу. Через два года после начала новой карьеры молодой человек получил роль в картине «Первобытный страх», которая принесла ему «Золотой Глобус». После этого список фильмов Эдварда Нортона стал быстро расти. Актер принял участие в таких значимых проектах, как «Американская история Икс», «Бойцовский клуб» и «Фрида». За ними последовали «Иллюзионист», «Ограбление по-итальянски», имевшие широкий коммерческий успех. Личная жизнь Эдварда Нортона долгое время была темой для обсуждения в скандальной прессе. Актер встречался с Кортни Лав и Сальмой Хайек. В 2012 он женился на кинопродюсере Шоне Робертс. Пара воспитывает сына.

Фильмография

Актёр

Продюсер