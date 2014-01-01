Бердмэн
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Бердмэн

Бердмэн (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.02014, Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)
Драмы, Комедии114 мин18+

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Сюжет

В центре сюжета бывший актер, некогда сыгравший роль популярного супергероя Бeрдмэна, и теперь, переступая через свое эго, он решает принять участие в новой бродвейской постановке с целью вернуть себе былую славу, блеск и величие.

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бердмэн»

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