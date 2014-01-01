Бердмэн (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.02014, Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)
Драмы, Комедии114 мин18+
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Сюжет
В центре сюжета бывший актер, некогда сыгравший роль популярного супергероя Бeрдмэна, и теперь, переступая через свое эго, он решает принять участие в новой бродвейской постановке с целью вернуть себе былую славу, блеск и величие.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Алехандро
Гонсалес Иньярриту
- Актёр
Майкл
Китон
- Актёр
Эдвард
Нортон
- Актриса
Эмма
Стоун
- Актриса
Наоми
Уоттс
- Актёр
Зак
Галифианакис
- Актриса
Андреа
Райзборо
- Актриса
Эми
Райан
- ЛДАктриса
Линдси
Дункан
- ДЯАктёр
Дэмиэн
Янг
- ДШАктёр
Джереми
Шамос
- Сценарист
Алехандро
Гонсалес Иньярриту
- НДСценарист
Николас
Джакобоне
- АДСценарист
Александр
Динеларис
- Сценарист
Армандо
Бо
- Продюсер
Алехандро
Гонсалес Иньярриту
- Продюсер
Джон
Лешер
- Продюсер
Арнон
Милчен
- ДВПродюсер
Джеймс
В. Скотчдопоул
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- ВЗАктриса дубляжа
Виктория
Зайцева
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Горячева
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Куприянов
- АВХудожник
Альберт
Вольски
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- ДКМонтажёр
Дуглас
Крайс
- СММонтажёр
Стивен
Миррионе
- ЭЛОператор
Эммануэль
Любецки
- АСКомпозитор
Антонио
Санчес