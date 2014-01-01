Бердмэн (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

В центре сюжета бывший актер, некогда сыгравший роль популярного супергероя Бeрдмэна, и теперь, переступая через свое эго, он решает принять участие в новой бродвейской постановке с целью вернуть себе былую славу, блеск и величие.



Бердмэн смотреть онла�йн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.