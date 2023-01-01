Биография

Эмма Стоун — американская актриса и продюсер. Лауреатка премии «Оскар». Родилась в Скоттсдейле 6 ноября 1988 года. В детстве будущая артистка стремилась делать скетчи, но решила остановиться на музыкальном театре и несколько лет брала уроки пения.Позже родители оплатили ей частные уроки актерского мастерства у местного тренера. Эмма продолжала играть в различных театральных постановках, а позже переехала в Лос-Анджелес, где дебютировала в сериале «В поисках семьи Партридж». После небольших ролей на телевидении Эмма Стоун появилась в серии таких комедийных фильмов для подростков, как «SuperПерцы» и «Отличница легкого поведения». После этого она сыграла в фильме «Эта дурацкая любовь», драме «Прислуга» и кинокомиксе «Новый Человек-паук». В 2014 году Стоун исполнила роль выздоравливающей наркоманки в черной комедии «Бердмэн». Позже она была удостоена номинации на «Оскар» за роль Эбигейл Машам в исторической комедии «Фаворитка».