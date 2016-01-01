Фильм Ла-Ла Ленд
Сюжет
«Ла-Ла Ленд», фильм 2016 года — это романтический мюзикл, режиссером которого выступил Дэмьен Шазелл. Фильм рассказывает о любви между Миа (Эмма Стоун), мечтающей стать актрисой, и Себастьяном (Райан Гослинг), страстным джазовым пианистом. «Ла-Ла Ленд» получил 6 главных наград на «Оскаре», в том числе за лучший фильм и лучшую роль, и был тепло принят критиками и зрителями.
История развивается в Лос-Анджелесе, где главные герои каждый день пытаются прорваться к успеху. Они сталкиваются несколько раз, но неудачные обстоятельства мешают им разглядеть прекрасное друг в друге. Фильм показывает, как отношения Мии и Себастьяна развиваются среди музыки, танца и любви. Но когда выбор станет между любовью и мечтой, что же они выберут?
«Ла-Ла Ленд» пронизан музыкальными номерами, восхитительной хореографией и волнующей романтикой, что делает его поистине незабываемым кинематографическим опытом. Смотреть «Ла-Ла Ленд» вы можете на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Дэмьен
Шазелл
- Актёр
Райан
Гослинг
- Актриса
Эмма
Стоун
- ДЛАктёр
Джон
Ледженд
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- Актриса
Розмари
ДеУитт
- Актёр
Финн
Уиттрок
- КЭАктриса
Калли
Эрнандес
- Актриса
Соноя
Мидзуно
- Актриса
Джессика
Рот
- ТЭАктёр
Том
Эверетт Скотт
- Сценарист
Дэмьен
Шазелл
- ГГПродюсер
Гари
Гилберт
- ДХПродюсер
Джордан
Хоровиц
- Продюсер
Марк
Э. Платт
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ДУХудожник
Дэвид
Уоско
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- СРХудожница
Сэнди
Рейнольдс-Уоско
- ТКМонтажёр
Том
Кросс
- ЛСОператор
Линус
Сандгрен
- ДГКомпозитор
Джастин
Гурвиц