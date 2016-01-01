Фильм Ла-Ла Ленд

Сюжет

«Ла-Ла Ленд», фильм 2016 года — это романтический мюзикл, режиссером которого выступил Дэмьен Шазелл. Фильм рассказывает о любви между Миа (Эмма Стоун), мечтающей стать актрисой, и Себастьяном (Райан Гослинг), страстным джазовым пианистом. «Ла-Ла Ленд» получил 6 главных наград на «Оскаре», в том числе за лучший фильм и лучшую роль, и был тепло принят критиками и зрителями.



История развивается в Лос-Анджелесе, где главные герои каждый день пытаются прорваться к успеху. Они сталкиваются несколько раз, но неудачные обстоятельства мешают им разглядеть прекрасное друг в друге. Фильм показывает, как отношения Мии и Себастьяна развиваются среди музыки, танца и любви. Но когда выбор станет между любовью и мечтой, что же они выберут?



«Ла-Ла Ленд» пронизан музыкальными номерами, восхитительной хореографией и волнующей романтикой, что делает его поистине незабываемым кинематографическим опытом. Смотреть «Ла-Ла Ленд» вы можете на видеосервисе Wink!



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