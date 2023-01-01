Биография

Райан Гослинг — канадский актер. Родился в Лондоне 12 ноября 1980 года. В детстве будущий кинодеятель часто смотрел ленту «Дик Трейси», из-за которой решил стать актером. В 12 лет Райан посетил кастинг в «Клуб Микки Мауса» и был принят на свою первую серьезную работу. Юноша продемонстрировал умение быть естественным в кадре и вскоре стал получать приглашения на роли в телесериалах. После этого актер перешел к ролям второго плана в кино. В 17 лет Райан ушел из школы, чтобы сосредоточиться на актерской карьере. Фильмография Райана Горлинка насчитывает более 50 фильмов и сериалов. Актер наиболее известен по таким проектам, как головоломный и бесконечно эстетичный триллер «Останься», триллер по реальной истории «Все самое лучшее», неонуар «Драйв», драматический триллер «Мартовские иды», противоречивый и кровавый триллер-притча «Только бог простит», язвительная комедия по реальным событиям «Игра на понижение», снятая без сценария драма Терренса Малика с камео Патти Смит «Между нами музыка», трагикомичный мюзикл о компромиссе в жизни артиста «Ла-Ла Ленд», феерически смешная экшен-комедия «Славные парни» и красивый сиквел культового сай-фая от Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049».